Même en pleine pandémie et quelle que soit la force des tensions qui enveniment les relations sino-américaines, le géant technologique américain Apple (APPL) continue à battre tous les records.

Depuis le krach de mars 2020, l’emblématique société de feu Steve Jobs a depuis vu sa capitalisation boursière bondir de 1.000 milliards de dollars à 2.000 milliards de dollars malgré un contexte commercial difficile notamment plombé par les incertitudes liées à l’épidémie du coronavirus Covid-19.

« Le trimestre record d’Apple en juin a été alimenté par une croissance à deux chiffres des produits et des services et par une croissance dans chacun de nos segments géographiques », a déclaré Tim Cook, le PDG d’Apple, le 30 juillet 2020.

En effet, la société a enregistré un chiffre d’affaires trimestriel de 59,7 milliards de dollars, soit une augmentation de 11 % par rapport au même trimestre de 2019, et un bénéfice trimestriel par action dilué de 2,58 dollars, en hausse de 18 %.

Profitant du caractère indispensable des technologies informatiques et mobiles renforcé par les exigences de distanciation sociale et par la forte croissance du travail à distance, Apple constitue manifestement une valeur refuge pour des épargnants et des investisseurs en quête de croissance alors que les taux à 10 ans n’ont jamais été aussi bas.

Cependant, quelques nuages pourraient bien s’accumuler au-dessus de Cupertino en raison du choix potentiel de Pékin de viser Apple en représailles de l’offensive menée par Washington contre les champions chinois Huawei, Tencent – propriétaire de l’application WeChat ou encore ByteDance – propriétaire de l’application TikTok.

Il n’y a aucun gagnant dans une guerre commerciale écrivait Luo Linquan, consul général chinois à San Francisco, dès avril 2018 en rappelant que « les (seules) exportations californiennes vers la Chine se sont multipliées par 8,2 ces vingt dernières années, pour atteindre 130 milliards de dollars en 2017. »

Concernant Apple, Luo soulignait précisément ses 44,7 milliards de dollars de ventes réalisées en Chine la même année soit 34,38% du total précité, soit une cible de choix en cas d’aggravation des relations commerciales bilatérales.