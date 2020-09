En 2016, la question semblait farfelue et les unes médiatiques annonçant la victoire d’Hillary Clinton prouvaient que l’excès de confiance peut susciter la désillusion.

Alors que l’épidémie de covid-19 balaie le territoire américain et devrait, selon le candidat démocrate Joe Biden, porter un coup fatal à son adversaire républicain Donald Trump, la réalité sur le terrain s’avère plus nuancée.

D’abord, le bilan américain par millions d’habitants est – à ce jour – encore inférieur à celui enregistré en Europe de l’ouest.

Ensuite, la gestion de la santé publique relève principalement des Etats – et non de l’Etat fédéral et donc de Donald Trump – et le parti Républicain ne se prive donc pas de rappeler aux électeurs que les Etats les plus durement touchés sont dirigés par le parti Démocrate.

Enfin, la nouvelle ruée des américains vers les armureries souligne une augmentation significative de l’insécurité dans le pays qui pourrait bien profiter à la droite américaine.

Sur le terrain, le soutien à Donald Trump est certes plus faible qu’en 2016 mais il ne profite pas nécessairement à Joe Biden dont la campagne suscite manifestement moins d’enthousiasme que celle d’Hillary Clinton en 2016, alors déjà très inférieur à celui observé pour Barack Obama en son temps.

Pour résumer, « les jeux ne sont pas faits » et l’inquiétude semble même poindre chez les stratégistes démocrates qui s’inquiètent d’un soutien si massif des médias, des stars d’Hollywood et de la Silicon Valley en faveur de Joe Biden qu’il altèrerait profondément leur perception du réel.

Aussi, la désignation de Kamala Harris comme candidate à la vice-présidence ne créerait pas les retombées ni l’engouement espérés en vue de ramener les jeunes américains de gauche si déçus de ne pas pouvoir élire Bernie Sanders.

Enfin et à l’instar de l’élection 2016, les stratégistes républicains comptent sur ces millions d’américains qui ne disent pas aux instituts de sondage qu’ils voteront pour Donald Trump. Déjoueront-ils à nouveau les pronostics le 3 novembre ?