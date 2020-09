Depuis le début de la pandémie du coronavirus Covid-19, les Français ont épargné massivement à hauteur de 100 milliards d’euros.

Désormais, le ministre de l’économie et des finances Bruno Le Maire estime qu’ils « doivent consommer et investir dans l’économie » cette immense épargne forcée.

Sauf que la continuation de l’incertitude alimentée tant par la dangerosité du virus évaluée comme intacte par les autorités sanitaires et par l’annonce de complications économiques imminentes entrave quelque peu toute reprise significative de la consommation.

Dans une note publiée au mois de mai, les analystes de Lazard Asset Management considèrent que l’épidémie modifie profondément le comportement des consommateurs et s’interrogent sur la durabilité du phénomène.

Si une partie des modifications apparaissent transitoires, d’autres qui pourraient durer viendront en fait accélérer des tendances structurelles préexistantes. Aussi, les auteurs insistent sur le caractère inédit tant de la crise que de la réponse économique et financière amorcée par les gouvernements.

Concentrant leur analyse sur les secteurs de l’alimentaire et du loisir, ils indiquent notamment que si jusqu’à 40% des calories consommées l’étaient ailleurs qu’au domicile avant la pandémie, ce sont désormais près de 100% qui sont consommés à domicile.

Les magasins d’alimentation « en dur » de type Tesco et les services « en ligne » de type Ocado (au Royaume-Uni) qui proposent la livraison et/ou la vente à emporter ont vu leur fréquentation bondir tandis que les réservations au restaurant ont chuté à zéro.

En Chine continentale où les restrictions de circulation ont été largement allégées, un sondage publié par Nielsen indique que 86% des habitants indiquent vouloir se nourrir plus souvent à domicile qu’auparavant.

Première destination du tourisme mondial et de la gastronomie, les premières tendances en provenance d’Asie pourraient bien bouleverser également les habitudes de consommation en France, avec un impact significatif sur des pans majeurs de l’économie nationale.

Si les principaux acteurs du secteur s’inquiètent pour le futur immédiat de l’hôtellerie-restauration dans son ensemble, ils semblent plus optimistes quant au long terme en estimant qu’une fois la confiance revenue, les Français reprendront probablement leurs habitudes et leur « art de vivre ».

Quelques-uns s’attendent même à une augmentation sensible de l’activité aussitôt la pandémie terminée, soutenue par l’épargne massive constituant autant de potentielles futures consommations et par la contraction du secteur consécutive à la disparition d’un certain nombre d’établissements.