Contrairement aux européens, les américains qui ont perdu du revenu pendant la pandémie de coronavirus ne disposent que d’une maigre épargne puisque pour presque 40% d’entre eux, elle correspond à peine à un mois de leurs dépenses habituelles.

La majorité des ménages américains a dépensé les aides distribuées (stimulus checks) par le gouvernement fédéral pour leurs dépenses courantes tandis qu’une minorité a préféré les investir en bourse, participant ainsi à de nouveaux records de valorisation.

Bien que dans une situation de gestion généralement plus saine que les personnes privées, les entreprises américaines ont aussi eu besoin d’afflux significatifs d’argent liquide (cash) soit par anticipation soit parfois pour simplement parer au plus pressé.

Face au risque augmenté de faillite, surtout s’il découlait de la drastique baisse d’activités résultante de la pandémie plutôt que d’une situation antérieure déjà difficile, les entreprises américaines « se sont ruées vers le cash » écrivent Viral V. Acharya et Sascha Steffen dans un papier pour le Bureau national de recherche économique (NBER).

La pandémie COVID-19 a souligné « l’impact significatif du risque de crédit sur les liquidités des entreprises » analysent les auteurs, surtout pour les entreprises non notées investment grade (IG) ou en passe de le devenir à l’instar de celles notées BBB.

Aussi, la stabilité du système financier dans son ensemble pourrait in fine en souffrir en cas de réalisation du risque – surtout simultané – pour une part significative d’entreprises.

Dans un premier temps, « toutes les entreprises ont tiré sur les lignes de crédit bancaires et ont augmenté leur niveau de liquidité » puis dans un second temps, « les mieux notées d’entre elles ont cherché à lever des fonds sur les marchés financiers » suite à l’adoption de politiques publiques et monétaires de stabilisation.

La pandémie est un choc économique exceptionnel considérant qu’elle constitue un risque d’origine intégralement exogène pour les flux de trésorerie futurs (future cash flows) des entreprises devant alors affronter un risque de défaut le plus souvent soudainement et imprévisiblement supérieur à celui qui aurait dû prévaloir si la pandémie n’avait pas lieu.

Un tel contexte extérieur, historiquement inédit par l’arrêt forcé, soudain et même parfois total de l’activité économique, a donc généré « une ruée vers le cash » (dash for cash) ressentie diversement selon la taille, la qualité et le secteur des entreprises américaines.

Alors que la pandémie frappait surtout New York City mais guère le reste des Etats-Unis, les entreprises retiraient 240 milliards de dollars de leurs lignes de crédit entre le 5 mars et le 23 mars 2020, soit seulement 18 jours au total.

Si le volume a été comparable au choc de la crise financière de 2008, « l’intensité des prélèvements (plus groupés) a été beaucoup plus importante dans la pandémie actuelle et en quelques semaines par rapport à 2008, » écrivent Acharya et Steffen.

Répondant à l’urgence sanitaire, les mesures de confinement ont causé une demande élevée de liquidités de la part des entreprises.

Bien que l’offre semble avoir été suffisamment abondante pour répondre convenablement à la demande, cette « ruée vers le cash » affecte aussi les bilans des banques alors incidemment exposées à un risque augmenté de défaut dans le cas où la pandémie s’avère durable.

Les auteurs soulignent donc « l’importance de l’attention réglementaire portée aux niveaux de fonds propres des banques, » et n’excluent pas que ladite exposition puisse fragiliser leur stabilité financière « mais également limiter l’intermédiation future, avec des retombées probables dans l’économie. »